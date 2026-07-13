Tiroteo en Maine deja un muerto y abre investigación con participación del FBI e ICE

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Una víctima falleció en un tiroteo ocurrido esta mañana en Biddeford, Maine, en el que estuvo implicado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La policía estatal y el FBI investigan el hecho, que se produce días después de otro homicidio atribuido a un agente de ICE en Texas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/07/2026 09:01 AM.
En Internacional y editada el 13/07/2026 09:48 AM.