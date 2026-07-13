Tiroteo en Maine deja un muerto y abre investigación con participación del FBI e ICE

Una persona perdió la vida en un tiroteo ocurrido esta mañana en la ciudad de Biddeford, al sur del estado de Maine, Estados Unidos, en el que estuvo presente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según informó Ryan Fecteau, líder de la Cámara de Representantes estatal.
Fecteau, demócrata, comunicó a través de Facebook que la Policía de Maine y el Departamento Estatal de Seguridad Pública se encuentran en el lugar de los hechos y que el FBI también participará en la investigación. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima ni los detalles exactos de cómo se desarrolló el enfrentamiento.
El incidente se produce apenas unos días después de que un agente de ICE matara a un migrante mexicano durante un operativo de detención en Texas. El fallecido, Lorenzo Salgado Araujo, había sido identificado como ciudadano mexicano que se encontraba en el país de forma irregular, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Este hecho eleva a al menos seis el número de muertes registradas este año en Estados Unidos a causa de disparos realizados por agentes migratorios, entre los que se incluyen los estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, víctimas de un amplio operativo en Minnesota en enero.
Las autoridades de Maine continúan recabando información y se espera que el FBI publique más datos a medida que avance la investigación.