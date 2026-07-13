Trump quiere que EE.UU. sea “guardián” del estrecho de Ormuz y escala tensión con Irán

...

El expresidente estadounidense afirmó que Estados Unidos asumirá la protección del estrecho de Ormuz y exigirá compensación por su labor, pese a los recientes ataques iraníes que buscan bloquear la vía marítima.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/07/2026 08:48 AM.
En Internacional y editada el 13/07/2026 09:09 AM.