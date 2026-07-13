Reino Unido busca declarar terroristas a grupos ligados a Irán y Rusia; habrá cadena perpetua

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El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció que el Gobierno presentará al Parlamento un proyecto de reglamento para declarar terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), al Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha (IMCR) y al Cuerpo de Voluntarios de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de la Federación Rusa (GRU). La medida, que contempla penas de cadena perpetua por actos de sabotaje y hasta 14 años de prisión por apoyo a dichos grupos, busca contrarrestar una serie de ataques vinculados a Irán y Rusia contra la comunidad judía y propiedades del propio gobierno británico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/07/2026 08:39 AM.
En Internacional y editada el 13/07/2026 09:09 AM.