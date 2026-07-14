Fallece la psicóloga Catalina Giraldo tras acceder a la eutanasia en Colombia

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Catalina Giraldo, psicóloga de 33 años, murió el 9 de julio tras obtener la autorización para la eutanasia tras años de lucha contra trastornos mentales graves y repetidos intentos de suicidio. Su caso reaviva el debate sobre la Asistencia Médica al Suicidio y la legislación en salud mental.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 02:55 PM.
En Internacional y editada el 14/07/2026 12:47 PM.