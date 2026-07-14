Condenan a nueve años de inhabilitación a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez

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La Audiencia Provincial de Badajoz sentencia a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación para empleo público por cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa, tras la polémica causa de su nombramiento en la Diputación de Badajoz.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 08:58 AM.
En Internacional y editada el 14/07/2026 12:59 PM.