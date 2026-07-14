DEA acusa vínculos entre cárteles y funcionarios mexicanos y eleva presión bilateral por fentanilo

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El director de la DEA, Terrance Cole, declaró que existe una "conexión mortífera" entre los cárteles de drogas y servidores públicos de México, y anunció que la agencia perseguirá a quienes faciliten el tráfico desde el servicio público. La advertencia se produce tras la presentación de cargos en EE. UU. contra el gobernador de Sinaloa y nueve exfuncionarios.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 02:07 PM.
En Internacional y editada el 14/07/2026 02:07 PM.