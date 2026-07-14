Delcy Rodríguez designa a Johann Álvarez como nuevo representante de Venezuela en EE. UU.

...

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó al economista Johann Álvarez Márquez, exministro de Comercio Exterior, como encargado de negocios en Estados Unidos, en medio de una reestructuración de gabinete y la respuesta al terremoto que devastó La Guaira.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 09:01 AM.
En Internacional y editada el 14/07/2026 09:44 AM.