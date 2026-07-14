Delcy Rodríguez designa a Johann Álvarez como nuevo representante de Venezuela en EE. UU.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la designación de Johann Álvarez Márquez, economista y exministro de Comercio Exterior, como nuevo representante de Venezuela en Estados Unidos. Álvarez Márquez fue destituido el lunes del Ministerio de Comercio Exterior tras la fusión de esta cartera con la Cancillería.
El nombramiento se produce tras la reciente remoción de Félix Plasencia, quien pasó a ocupar el cargo de canciller de Relaciones y Comercio Exterior. En consecuencia, el canciller Yván Gil quedó al frente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sustituyendo a Gabriela Jiménez, quien había dirigido la cartera desde junio de 2019.
Esta reconfiguración del gabinete se da en un contexto de crisis humanitaria provocada por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos el 24 de junio, que dejaron más de 4,500 fallecidos, principalmente en el estado La Guaira. El gobierno de EE. UU. ha enviado equipos de búsqueda, rescate y fuerzas militares para apoyar las labores de ayuda lideradas por el Departamento de Estado.
En los últimos días, Rodríguez también nombró a Francisco Garcés como ministro de Transporte, a José David Cabello como presidente de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven) y a otros funcionarios clave, reforzando la estrategia de recuperación de viviendas e infraestructura bajo la Gran Misión Venezuela Renace.
Desde que asumió la jefatura del Estado en enero, tras la captura de Nicolás Maduro, Rodríguez ha impulsado una estrecha colaboración con Washington. Después de siete años sin relaciones diplomáticas, ambos países restablecieron lazos en marzo pasado, lo que ha permitido la apertura de sectores estratégicos como el petrolero, minero y eléctrico al capital privado y extranjero.