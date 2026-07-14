Escala el conflicto: EE. UU. e Irán intercambian nuevos ataques en Medio Oriente

Las autoridades iraníes confirmaron una nueva oleada de ataques atribuidos a Estados Unidos contra varias ciudades del sur del país, entre ellas Bandar Abás, Bushehr y Abadán, aproximadamente a la 1 p.m. hora local.
En Bushehr, la gobernación local señaló que cuatro puntos de la ciudad fueron alcanzados sin que se registraran víctimas. Asimismo, se reportaron impactos en la ciudad de Abadán, en el suroeste del país.
Los bombardeos al oeste de Bandar Abás causaron la muerte de al menos tres personas, según medios iraníes.