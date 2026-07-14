Escala el conflicto: EE. UU. e Irán intercambian nuevos ataques en Medio Oriente

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Tras una operación aérea nocturna, Estados Unidos realizó una nueva ronda de ataques contra Bandar Abás, Bushehr y Abadán, sin reportarse víctimas civiles ni daños en infraestructura, mientras Irán respondió con misiles y drones contra objetivos en la región.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 08:58 AM.
En Internacional y editada el 14/07/2026 10:14 AM.