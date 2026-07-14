Muere colombiano tras disparos de agente del ICE en medio de operativo migratorio

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Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó fatalmente a un hombre de 26 años, colombiano, en Biddeford, Maine, alegando que el conductor intentó usar su vehículo como arma. Es el noveno fallecimiento en enfrentamientos con el ICE desde que la administración Trump intensificó sus redadas migratorias.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 08:49 AM.
En Internacional y editada el 14/07/2026 10:25 AM.