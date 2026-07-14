Muere colombiano tras disparos de agente del ICE en medio de operativo migratorio

Un agente federal del ICE abrió fuego contra un automovilista colombiano de 26 años, matándolo en el lugar, después de que, según la agencia, el conductor intentara usar su vehículo para atropellar a los agentes. El hecho, ocurrido este lunes, constituye la segunda vez en una semana que el ICE emplea fuerza letal y el noveno deceso desde que la administración de Donald Trump incrementó sus operativos de deportación.
El caso se investiga bajo la supervisión de la Oficina del Inspector General del DHS en Boston, en coordinación con el FBI.
El incidente reaviva el debate nacional sobre la aplicación de la ley migratoria y el uso de la fuerza letal por parte de autoridades federales.