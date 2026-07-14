OMS alerta que brote de ébola en Congo podría ser hasta cuatro veces mayor a lo reportado

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que el número real de casos de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) podría oscilar entre dos y cuatro veces las cifras oficiales, superando los 1,960 infectados y los 700 fallecidos confirmados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 10:31 AM.
En Internacional y editada el 14/07/2026 10:37 AM.