OMS alerta que brote de ébola en Congo podría ser hasta cuatro veces mayor a lo reportado

La OMS alertó este lunes que el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) podría ser de dos a cuatro veces superior a las estimaciones oficiales. Según los datos publicados por el Ministerio de Salud congoleño, hasta la fecha se han registrado 1,960 casos confirmados y más de 700 muertes desde que la enfermedad fue declarada en mayo.
El organismo internacional explicó que la subestimación se debe a limitaciones en la vigilancia epidemiológica, dificultades de acceso a zonas remotas y a la falta de pruebas diagnósticas rápidas. "Los números oficiales son una base, pero la realidad en el terreno sugiere una magnitud mucho mayor", indicó el portavoz de la OMS.
El virus, detectado inicialmente en la provincia nororiental de Ituri, ha avanzado hacia las regiones vecinas de Kivu del Norte, Kivu del Sur, Tshopo y Alto Uele, y ha cruzado la frontera hacia Uganda, donde se han confirmado 20 casos.
La tasa de rastreo de contactos se sitúa cerca del 80 %, pero la OMS lamentó que la epidemia sigue «adelantándose» a los esfuerzos de respuesta de autoridades locales y socios internacionales. La organización reiteró la necesidad de reforzar la cadena de suministro de vacunas, equipos de protección y personal de salud.
Ante esta situación, la OMS insta a la comunidad internacional a incrementar la financiación y a acelerar la entrega de recursos críticos, así como a apoyar la capacitación de equipos de respuesta rápida en las áreas más vulnerables.
El brote de ébola representa una amenaza no solo para la salud pública de la RDC, sino también para la estabilidad regional, dado el flujo constante de población entre los países fronterizos.