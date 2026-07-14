Periodista abandona programa en vivo tras acusar a Jesús Cintora de humillación y acoso

En la transmisión del programa de debate “Malas Lenguas”, la periodista española Marta Gómez Montero dejó el set en directo después de declarar que se sentía humillada y acosada por el presentador Jesús Cintora.
El incidente ocurrió cuando, al abordar el tema de salud y medicamentos, Cintora interrumpió a Gómez Montero y le dirigió comentarios despectivos que, según la periodista, la llevaron al límite emocional. Entre lágrimas, la conductora anunció su renuncia al programa, citando un libro que había marcado su vida como inspiración para no tolerar más abusos.
El público y los invitados reaccionaron con incomodidad; Cintora, visiblemente sorprendido, intentó continuar el debate y más tarde explicó la dinámica del programa, desvinculándose de cualquier maltrato. La audiencia reaccionó con indignación, exigiendo la destitución del conductor.
Horas después, la presidencia de RTVE emitió un comunicado confirmando que Gómez Montero volvería a sus labores tras aceptar disculpas tanto del presentador como de la dirección de la cadena. En un video posterior, la periodista describió el episodio como una “crisis impulsiva” y resaltó la necesidad de reconocer la vulnerabilidad humana en el entorno laboral.
Jesús Cintora, por su parte, reiteró que “seguimos trabajando” y pidió a la audiencia que no se dejara llevar por la polémica, mientras la cadena anunció la implementación de protocolos de prevención de acoso laboral en sus programas.
El caso ha reavivado el debate sobre el acoso en medios de comunicación y la responsabilidad de los directivos para garantizar entornos de trabajo respetuosos.