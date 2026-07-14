Periodista abandona programa en vivo tras acusar a Jesús Cintora de humillación y acoso

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Durante la emisión del programa “Malas Lenguas” de RTVE, la periodista Marta Gómez Montero abandonó el set en vivo, alegando acoso y humillaciones por parte del conductor Jesús Cintora. Tras la polémica, la cadena confirmó su reincorporación tras disculpas institucionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 09:00 AM.
En Internacional y editada el 14/07/2026 09:47 AM.