Indignación por brutal agresión de aficionados argentinos a un mexicano en Seattle

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Un video difundido en redes muestra a cuatro aficionados argentinos golpeando brutalmente a un mexicano en Seattle, a menos de 24 horas del partido semifinal entre Argentina e Inglaterra del Mundial 2026. La FIFA aún no ha emitido pronunciamiento, pero el hecho podría derivar en sanciones y procesos penales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/07/2026 08:42 AM.
En Internacional y editada el 15/07/2026 09:12 AM.