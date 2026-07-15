Indignación por brutal agresión de aficionados argentinos a un mexicano en Seattle

Un video que se viralizó en redes sociales muestra a cuatro aficionados argentinos agrediendo de forma violenta a un joven mexicano frente a varias testigos. La grabación, de origen en Seattle, se difundió a menos de 24 horas del encuentro semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, programado para el 15 de julio en el estadio de Atlanta, Georgia.
Según los primeros reportes, los agresores golpearon al mexicano de manera brutal, generando una ola de indignación entre los internautas y la comunidad latina en Estados Unidos. Hasta el momento, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente ni ha anunciado posibles sanciones para los responsables.
El Código Disciplinario y el Código de Conducta de la FIFA establecen que las federaciones y los organizadores son responsables de garantizar la seguridad en los estadios y sus alrededores. Entre las conductas sancionables se incluyen la invasión al campo, el lanzamiento de objetos, el uso de fuegos artificiales, los mensajes ofensivos y cualquier acto que perturbe el orden público. Las penas pueden ir desde la prohibición de ingreso a futuros eventos hasta la revocación de boletos, sin descartar la intervención de autoridades locales para iniciar procesos penales.
Este episodio se produce en un contexto de rivalidad deportiva entre México y Argentina, que ha generado enfrentamientos memorables en mundiales anteriores (Alemania 2006, Qatar 2022, entre otros). Sin embargo, las autoridades subrayan que la rivalidad debe limitarse al terreno de juego y no trasladarse a la violencia callejera.
La semifinal entre Argentina e Inglaterra, que definirá al representante de la CONMEBOL en la final contra España, se jugará el miércoles 15 de julio a las 13:00 h (hora de México) y a las 16:00 h (hora de Argentina). Mientras tanto, el caso de Seattle sigue bajo investigación y podría servir de precedente para reforzar las medidas de seguridad y conducta en los eventos del Mundial 2026.