Elon Musk respalda a Marine Le Pen y la llama “la última esperanza” de Francia

Elon Musk, el hombre más rico del planeta, ha declarado públicamente su respaldo a Marine Le Pen, la líder del partido de extrema derecha Rassemblement National (RN), calificándola como la "última esperanza" de Francia para la próxima contienda presidencial. La declaración se realizó en Twitter, donde Musk escribió: "She is France’s last hope" acompañada del enlace a la noticia.
Le Pen confirmó oficialmente su candidatura a la presidencia de Francia después de que un tribunal de apelación ratificara su condena por malversación de fondos del Parlamento Europeo. La sentencia incluye una inhabilitación de 15 meses para ejercer cargos públicos (pena ya cumplida) y un año de prisión bajo vigilancia electrónica, que la candidata busca evitar impugnando la condena ante el Tribunal de Casación.
Este no es el primer apoyo de Musk a figuras de la ultraderecha europea. En ocasiones anteriores, el empresario respaldó al partido alemán AfD y al candidato rumano Calin Georgescu, ambos vinculados a posturas nacionalistas y antiinmigración.
El anuncio de Musk ha provocado una reacción inmediata del ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean‑Noël Barrot, quien instó al magnate a reconsiderar su postura, argumentando que la influencia de un empresario extranjero podría distorsionar el proceso democrático francés.
El RN, liderado por Le Pen, ha presentado su cuarta campaña presidencial, buscando capitalizar el descontento popular tras una década de gobierno del centroderecha Emmanuel Macron. La candidata ha enfatizado su agenda antiinmigración y su crítica a la Unión Europea, temas que han resonado entre una parte del electorado francés.
Analistas políticos señalan que el apoyo de Musk, aunque simbólico, podría aportar visibilidad internacional a la campaña de Le Pen, pero también arriesga generar mayor rechazo entre los votantes moderados y los defensores de la integración europea.
Mientras tanto, la campaña de Le Pen avanza bajo la sombra de su proceso judicial, que sigue en curso y podría influir en la percepción pública de su idoneidad para el cargo.