Elon Musk respalda a Marine Le Pen y la llama “la última esperanza” de Francia

...

El multimillonario Elon Musk expresó su apoyo a la candidata de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, tras su anuncio oficial de candidatura. El gesto genera polémica en Francia y reaviva el debate sobre la influencia de figuras internacionales en elecciones europeas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/07/2026 09:38 PM.
En Internacional y editada el 15/07/2026 10:07 PM.