Francia aprueba la ley que reconoce el derecho a la ayuda para morir

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La Asamblea Nacional francesa aprobó en tercera lectura la ley que regula la eutanasia y el suicidio asistido para pacientes con enfermedades graves e irreversibles, tras un polémico periplo legislativo. El texto ahora será revisado por el Consejo Constitucional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/07/2026 03:15 PM.
En Internacional y editada el 15/07/2026 09:59 PM.