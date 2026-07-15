Fallece el senador Lindsey Graham: Trump pierde su operador clave en el Senado

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El senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, murió el sábado por una afección cardiovascular. Su muerte deja a Donald Trump sin el principal enlace legislativo que facilitaba la agenda presidencial en el Senado, especialmente en temas de inmigración y presupuesto, y complica la estrategia republicana de reconciliación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/07/2026 10:44 AM.
En Internacional y editada el 15/07/2026 11:30 AM.