Fallece el senador Lindsey Graham: Trump pierde su operador clave en el Senado

El senador Lindsey Graham, figura central del Partido Republicano y principal operador de Donald Trump en el Senado, falleció el sábado a causa de una afección cardiovascular. Su muerte representa una pérdida estratégica para la Casa Blanca, pues Graham era el vínculo más eficaz entre el presidente y la compleja maquinaria legislativa del Senado.
Durante más de dos décadas, Graham se destacó como un halcón de la política exterior y, en sus inicios, como defensor de una reforma migratoria integral. Sin embargo, tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, se transformó en el llamado "susurrador de Trump", defendiendo al mandatario en los procesos de juicio político, impulsando sus nominaciones judiciales y traduciendo las exigencias presidenciales en estrategias legislativas viables.
Su papel cobró especial relevancia al presidir el Comité de Presupuesto del Senado, donde diseñó el marco para un paquete de reconciliación presupuestaria de 2026 orientado al control migratorio y la seguridad nacional. La reconciliación permite aprobar leyes con mayoría simple, una herramienta que los republicanos esperaban usar para avanzar la agenda de Trump sin el tradicional umbral de 60 votos.
Entre los proyectos que Graham promovió se encontraban la Ley SAVE America, que exigía prueba de ciudadanía para el registro de votantes, y la Ley Secure America, que destinaba decenas de miles de millones de dólares a ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Aunque la enmienda para anexar la Ley SAVE America fracasó (48‑50), se anticipaba que Graham buscaría otras vías para lograr sus objetivos.
Su fallecimiento deja a Trump sin el senador que mejor comprendía las reglas técnicas de la reconciliación y que podía negociar con los republicanos escépticos. La ausencia de Graham complica la capacidad del presidente para impulsar su agenda legislativa, especialmente en materia de inmigración, y debilita la coordinación entre la Casa Blanca y el Senado.
Además, Graham había sido un aliado cercano de Israel y un firme defensor de la postura estadounidense frente a Irán, anticipando el fracaso del memorando de entendimiento entre EE. UU. e Irán. Su muerte también afecta la dinámica de la política exterior republicana.
En resumen, la partida de Lindsey Graham no solo marca el fin de una carrera política influyente, sino que también representa un revés significativo para Donald Trump, que ahora deberá buscar otro interlocutor capaz de navegar la compleja arquitectura legislativa del Senado y mantener viva su agenda en Washington.