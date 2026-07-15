Tragedia cerca de Alcatraz: una embarcación se incendia y deja un muerto y tres desaparecidos

San Francisco, EE. UU. – A las 15:35 hora local, los equipos de bomberos y rescate recibieron una alerta sobre una embarcación en llamas a unos 550 metros de la isla de Alcatraz. Al llegar al lugar, el jefe de bomberos Dean Crispen constató que la pequeña nave a motor había volcado y se hallaba parcialmente sumergida.
De los 20 pasajeros a bordo, 16 fueron evacuados con vida por los socorristas. Un hombre falleció a pesar de los intentos de reanimación cardiopulmonar realizados por el personal de emergencia. Inicialmente se reportaron dos desaparecidos, pero tras la toma de declaraciones de testigos la cifra se actualizó a tres personas que aún se encuentran sin localizar.
Las autoridades locales no han confirmado el origen ni el destino de la embarcación; se desconocen si se dirigía a la isla de Alcatraz, provenía de ella o simplemente navegaba por la bahía. Imágenes capturadas por medios locales muestran el momento en que la embarcación se hunde, mientras el fuego se apaga lentamente.
El Departamento de Bomberos de San Francisco y la Guardia Costera continúan las labores de búsqueda y rescate, y han pedido a la población que evite acercarse a la zona mientras se asegura el área.