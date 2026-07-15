Tragedia cerca de Alcatraz: una embarcación se incendia y deja un muerto y tres desaparecidos

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Una pequeña embarcación a motor con 20 ocupantes se incendió y volcó a 550 metros de la isla de Alcatraz, en la bahía de San Francisco. Las autoridades rescataron a 16 personas, confirmaron una muerte y reportaron tres desaparecidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/07/2026 03:19 PM.
En Internacional y editada el 15/07/2026 09:51 PM.