EE.UU. exigirá pruebas anuales de testosterona a militares mayores de 30 años

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El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, aprobó la incorporación de exámenes anuales de testosterona en la revisión médica obligatoria del personal militar de 30 años o más, con el objetivo de mantener niveles hormonales que, según él, optimizan el rendimiento físico y táctico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/07/2026 03:19 PM.
En Internacional y editada el 15/07/2026 09:51 PM.