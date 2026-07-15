Trump amenaza con ampliar bombardeos a Irán si no acepta un acuerdo

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró en Fox News que ampliará los bombardeos contra Irán, incluyendo plantas de energía y puentes, para forzar un pacto, tras el colapso del alto al fuego del 17 de junio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/07/2026 08:45 AM.
En Internacional y editada el 15/07/2026 09:23 AM.