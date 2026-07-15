Tensión México-EE. UU.: Trump fortalece a ICE y Sheinbaum anuncia acciones legales

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En menos de 24 horas, el presidente Donald Trump revocó la pausa en las paradas de tráfico de ICE, mientras la administración mexicana, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Roberto Velasco, avanza con denuncias penales y civiles contra Estados Unidos por la muerte de 17 mexicanos bajo custodia migratoria.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/07/2026 09:34 AM.
En Internacional y editada el 15/07/2026 10:06 AM.