Detienen a intruso tras irrumpir en el programa Today y lanzar insultos racistas contra Craig Melvin

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Un hombre irrumpió en el estudio del matutino “Today” de NBC en el Rockefeller Center y atacó al presentador Craig Melvin con insultos racistas. El agresor fue detenido sin que se registraran lesiones graves.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 01:26 PM.
En Internacional y editada el 16/07/2026 02:15 PM.