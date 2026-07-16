Detienen a intruso tras irrumpir en el programa Today y lanzar insultos racistas contra Craig Melvin

En la mañana del 15 de julio de 2026, alrededor de las 9:00 a.m. (hora local), un individuo logró vulnerar la seguridad del estudio del programa matutino Today, transmitido por la cadena NBC, ubicado en el Rockefeller Center, Manhattan. El intruso buscaba al veterano presentador Al Roker, pero al no encontrarlo se topó con el co‑conductor Craig Melvin, periodista afroamericano de origen suramericano, a quien agredió verbalmente con insultos de carácter racial.
El ataque no fue captado por las cámaras del programa ni interrumpió la transmisión en vivo; sin embargo, testigos presentes en el set alertaron a la seguridad, que rápidamente intervino. La policía de Nueva York llegó al lugar, identificó y arrestó al agresor, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente. El sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades y, según los informes de la NYPD y NBC News, no se reportaron lesiones físicas en Melvin ni en el personal del estudio.
Craig Melvin, periodista con una trayectoria que incluye cobertura de elecciones presidenciales, Juegos Olímpicos y desastres naturales, ha sido una figura destacada de la televisión estadounidense. Este incidente se suma a una serie de agresiones contra personalidades públicas en los últimos meses, como el ataque a una influencer en Culiacán y la agresión a un reportero de “Ventaneando” durante un funeral en abril de 2026.
Las autoridades continúan investigando los motivos del agresor y reforzarán las medidas de seguridad en los estudios de televisión para prevenir futuros incidentes.