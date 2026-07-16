Sur de Texas en alerta: pronostican hasta 20 pulgadas de lluvia e inundaciones

Las autoridades estatales declararon alerta de lluvias e inundaciones en el sur de Texas tras la llegada de precipitaciones intensas que podrían acumular entre 10 y 20 pulgadas de agua en zonas vulnerables.
El gobernador Greg Abbott se reunió con directivos de emergencias para coordinar acciones que eviten pérdidas humanas. Se ordenó la evacuación preventiva de residentes en los condados de Medina, Frío, Uvalde, Kinney, Maverick, Zavala, Val Verde, Edwards, Real y Bandera, así como en áreas de riesgo del condado de Kerr, donde en 2025 una crecida del río Guadalupe causó cientos de fallecimientos.
Las autoridades también emitieron advertencias para los campamentos de verano y centros de retiro ubicados cerca del cauce del río, señalando la posibilidad de una crecida súbita.
El sector turístico es uno de los más afectados, pues muchos visitantes no están familiarizados con este tipo de eventos climáticos. Se recomienda a los viajeros permanecer informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de evacuación.
Los servicios de emergencia continúan monitoreando la evolución del fenómeno y mantendrán actualizaciones constantes sobre el estado de las rutas, refugios y recursos de ayuda.