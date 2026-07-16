Sur de Texas en alerta: pronostican hasta 20 pulgadas de lluvia e inundaciones

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El gobernador de Texas, Greg Abbott, activó una alerta por intensas lluvias que podrían generar entre 10 y 20 pulgadas de agua en varios condados del sur del estado. Se ordenó la evacuación de poblaciones y se emitieron advertencias para campamentos y centros de retiro, mientras se intensifican los preparativos de emergencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 09:32 AM.
En Internacional y editada el 16/07/2026 09:54 AM.