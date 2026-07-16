EE.UU. inutiliza petrolero rumbo a Irán y crece la tensión en Medio Oriente

El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) informó que el martes sus fuerzas desactivaron el buque comercial M/T Belma, un petrolero con bandera de Curazao que transitaba por aguas internacionales con rumbo a la isla de Kharg, uno de los principales centros petroleros de Irán.
Según el comunicado, el barco ignoró repetidas advertencias y, al intentar cruzar el bloqueo naval impuesto por Washington, fue alcanzado por misiles Hellfire disparados desde un avión estadounidense, lo que dejó inoperativa su chimenea y obligó a detener su ruta hacia territorio iraní.
El incidente se enmarca en una ofensiva agresiva de EE.UU. retomada tras la decisión del presidente Donald Trump de poner fin a la tregua con Teherán. Irán acusó a Estados Unidos de “hacer añicos” el memorando de entendimiento que buscaba terminar la guerra y denunció la muerte de más de 30 civiles en los bombardeos estadounidenses de los últimos días.
En la región, Kuwait informó haber interceptado drones lanzados por Irán, mientras que en Baréin se activaron sirenas antiaéreas tras los ataques estadounidenses, instando a la población a buscar refugio. El Ministerio del Interior de Baréin pidió mantener la calma y dirigirse a lugares seguros.
El presidente Trump declaró que, por el momento, no busca negociar con Irán, aunque reconoció que representantes de ambos países mantuvieron contactos durante el día.