EE.UU. inutiliza petrolero rumbo a Irán y crece la tensión en Medio Oriente

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Fuerzas estadounidenses neutralizaron el M/T Belma, un petrolero de Curazao que ignoró advertencias y trató de romper el bloqueo naval impuesto por Washington en el Golfo Pérsico, mientras se dirigía a la isla iraní de Kharg.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 08:45 AM.
En Internacional y editada el 16/07/2026 09:24 AM.