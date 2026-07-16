FBI obtiene orden para registrar camioneta de migrante mexicano abatido por ICE

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Un juez federal autorizó al Buró Federal de Investigaciones (FBI) a registrar la camioneta conducida por Lorenzo Salgado Araujo, quien murió tras ser disparado por un agente de ICE durante un operativo migratorio en Houston. La orden permite incautar posibles drogas y evidencia relacionada con delitos de narcotráfico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 08:08 AM.
En Internacional y editada el 16/07/2026 09:07 AM.