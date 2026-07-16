Incendio en orfanato de Argelia deja 11 muertos, entre ellos varios niños

Un incendio se desató en la madrugada del viernes en la Fundación de la Infancia Asistida, un orfanato ubicado en el municipio de Mohammadía, a las afueras de Argel, dejando al menos 11 muertos, entre los que se encuentran varios niños. El siniestro se produce en el contexto de una ola de calor sin precedentes que ha provocado cerca de mil incendios en todo el país en la última semana.
Los servicios de rescate, encabezados por bomberos y la protección civil, llegaron al lugar y tuvieron que emplear una sierra mecánica para cortar una reja metálica que rodeaba una ventana, según testigos presentes. A su alrededor se observaron manchas negras de humo en las paredes blancas del edificio.
El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, quien se encontraba de visita en Alemania, expresó sus condolencias y lamentó la muerte de "varios niños". Por su parte, el primer ministro, Sifi Ghrieb, visitó a los heridos en el Hospital de Quemados de Zeralda y posteriormente en el Hospital Mustapha Bacha, en la capital.
El jefe del servicio de medicina legal del Hospital Mustapha Bacha, Rachid Belhadj, informó que algunos cuerpos estaban totalmente calcinados, por lo que será necesario realizar pruebas de ADN para su identificación.
Las causas del incendio aún no se han determinado, pero las autoridades continúan investigando mientras la población enfrenta una ola de calor que ha encendido cientos de focos de incendio en una sola semana, generando una situación de emergencia en todo el territorio argelino.