Incendio en orfanato de Argelia deja 11 muertos, entre ellos varios niños

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Un incendio devastó la Fundación de la Infancia Asistida en Mohammadía, Argelia, provocando al menos 11 fallecidos, varios de ellos menores, en medio de una ola de calor que ha generado cerca de mil focos de incendio en una semana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 09:31 AM.
En Internacional y editada el 16/07/2026 09:55 AM.