Irán contraataca a EE. UU. con drones y crece la tensión en Medio Oriente

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Tras una serie de ataques aéreos de EE. UU. sobre instalaciones iraníes, las fuerzas armadas de Irán respondieron con drones que alcanzaron varias bases militares estadounidenses en Jordania, mientras Washington había derribado un petrolero con bandera de Curazao que intentaba romper el bloqueo naval impuesto a Irán.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 08:59 AM.
En Internacional y editada el 16/07/2026 09:15 AM.