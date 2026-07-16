Irán acusa a EE.UU. de crimen de guerra tras ataque cerca de hospital infantil

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán denunció el bombardeo de EE. U. cerca del Hospital Oncológico Infantil de Ahvaz, calificándolo de “crimen de guerra”. El ataque obligó a evacuar a 211 pacientes en quimioterapia y generó una fuerte crítica a la hipocresía de quienes defienden los derechos humanos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 09:25 AM.
En Internacional y editada el 16/07/2026 09:43 AM.