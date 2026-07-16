Texas Rangers investigarán muerte de migrante mexicano abatido por agentes de ICE

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El gobernador Greg Abbott anunció que los Texas Rangers colaborarán con agentes federales para esclarecer la muerte de Lorenzo Salgado, migrante mexicano de 52 años, quien fue abatido por un agente de ICE en Magnolia Park, Houston, el 7 de julio. La investigación estatal se suma a la ya iniciada por el condado de Harris y la Oficina del Inspector General del DHS.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 08:51 AM.
En Internacional y editada el 16/07/2026 09:17 AM.