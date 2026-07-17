Andy Burnham toma liderazgo laborista y se perfila como nuevo primer ministro del Reino Unido

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El exalcalde de Manchester, Andy Burnham, obtuvo el respaldo de 379 legisladores laboristas y se convierte en el nuevo líder del partido gobernante, preparando su ascenso a la primera ministra del Reino Unido la próxima semana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/07/2026 09:20 AM.
En Internacional y editada el 17/07/2026 09:51 AM.