Andy Burnham toma liderazgo laborista y se perfila como nuevo primer ministro del Reino Unido

Andy Burnham fue proclamado oficialmente el viernes como líder del Partido Laborista, el partido gobernante del Reino Unido, tras recibir el apoyo de 379 de los 403 parlamentarios laboristas en la Cámara de los Comunes. Con esta victoria, Burnham elimina el último obstáculo para asumir la jefatura del Ejecutivo británico, que se espera formalice el lunes cuando el actual primer ministro, Keir Starmer, presente su renuncia al rey Carlos III.
Se espera que el rey Carlos III, tras recibir la renuncia de Starmer, invite a Burnham a formar gobierno, consolidando así el cambio de mando dentro del mismo mandato electoral.