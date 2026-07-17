China rechaza acusaciones de Trump sobre injerencia electoral y las califica de “falsedad”

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El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, calificó de "completa falsedad" las afirmaciones del expresidente Donald Trump sobre una supuesta interferencia de Pekín en las elecciones estadounidenses de 2020 y pidió a EE. UU. que deje de usar a China como tema de campaña.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/07/2026 09:19 AM.
En Internacional y editada el 17/07/2026 09:46 AM.