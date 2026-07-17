EE. UU. señala a proveedor mexicano de lechuga por brote de ciclosporiasis en Taco Bell

Estados Unidos ha señalado a un único proveedor mexicano de lechuga como la causa de un brote multirregional de ciclosporiasis. La FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron que la lechuga iceberg triturada, proveniente de Taylor Farms, fue consumida en locales de Taco Bell de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, generando 1,644 contagios, 94 hospitalizaciones y, afortunadamente, ninguna muerte.
Los primeros casos se registraron el 13 de mayo y el último el 13 de julio de 2026. Aunque la cifra oficial de la FDA corresponde a casos confirmados, los departamentos estatales indican números mucho mayores; Michigan reportó 4,312 casos y 102 hospitalizaciones. El CDC advierte que el brote ya se ha extendido a 34 estados, aunque la mayoría de los casos vinculados a Taco Bell se concentran en los cinco estados del aviso federal.
Una investigación de exposición alimentaria en Michigan mostró que el 90 % de los 190 pacientes que habían comido en Taco Bell consumieron lechuga iceberg, lo que dirigió la rastreabilidad de la FDA hacia Taylor Farms, empresa con sede en Salinas, California, pero con producción en México. La compañía, que se autodeclara “principal productor mundial de ensaladas y alimentos frescos saludables”, ya había sido citada en un brote de E. coli en 2024 vinculado a cebollas de su planta de Colorado Springs.
Taco Bell retiró de forma inmediata la lechuga sospechosa y anunció su eliminación indefinida del suministro nacional, prometiendo un reemplazo en 24 horas en los estados afectados. La FDA intensificó la inspección fronteriza de productos frescos y colabora con Taylor Farms para determinar si la lechuga contaminada sigue circulando.
La ciclosporiasis, provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis, se transmite por alimentos o agua contaminados con heces. Los síntomas aparecen una semana después del consumo e incluyen diarrea acuosa frecuente, calambres abdominales, náuseas, pérdida de apetito y fatiga, pudiendo durar de dos días a más de dos semanas. Los grupos de riesgo son personas inmunocomprometidas, que pueden presentar cuadros más graves.
Las autoridades recomiendan a quienes consumieron lechuga iceberg triturada en Taco Bell en los cinco estados afectados abstenerse de ingerir el producto y desinfectar a fondo cualquier superficie o utensilio que haya estado en contacto con él. Ante la aparición de síntomas, se debe buscar atención médica inmediata.
El especialista en enfermedades infecciosas Dr. Nuwan Gunawardhana, del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, señaló a CBS News que cocinar los alimentos es la medida más eficaz para prevenir el contagio, aunque advirtió que el parásito se adhiere firmemente a las superficies, lo que reduce la protección al 100 %.
La FDA ha indicado que el aviso podría ampliarse a más estados, marcas, restaurantes o canales de distribución a medida que avance la investigación.