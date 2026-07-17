EE. UU. señala a proveedor mexicano de lechuga por brote de ciclosporiasis en Taco Bell

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La FDA y el CDC vinculan un brote de 1,644 casos de ciclosporiasis a lechuga iceberg triturada de Taylor Farms, origen México, servida en locales de Taco Bell de cinco estados del Medio Oeste.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/07/2026 09:22 AM.
En Internacional y editada el 17/07/2026 10:08 AM.