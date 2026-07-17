Inundaciones en Texas dejan un muerto y activan alertas por crecida del Río Bravo

Una mujer confirmó el fallecimiento de su esposo, John Mark Steward, quien perdió la vida cuando su vivienda fue arrastrada por la corriente en el condado de Kerr, Texas. La tragedia se produjo tras lluvias torrenciales que han azotado el sur del estado durante los últimos días.
Las autoridades locales de condado de Maverick emitieron una orden de evacuación preventiva para los habitantes de las áreas de Quemado Valley y Normandy, zonas bajas con alto riesgo de inundación. Se les indicó desalojar de forma inmediata, llevar documentos importantes y no esperar a que el agua llegue a sus hogares. Como refugio temporal se habilitó el June Edwards Community Center.
El estado de Texas se mantiene en alerta roja debido al rápido aumento del caudal del Río Bravo. A partir del jueves 16 de julio, se decretó el cierre de los puentes internacionales uno y dos que conectan Piedras Negras, Coahuila, con Eagle Pass, Texas, como medida preventiva. La decisión responde al desprendimiento de boyas de gran peso (≈1 tonelada) que, arrastradas río abajo, amenazan la infraestructura fronteriza.
Las boyas se encuentran a aproximadamente seis kilómetros de la frontera y su trayectoria directa podría impactar los puentes. El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, informó que hay una coordinación permanente con el alcalde de Eagle Pass, Aaron Valdez, y con los cuerpos de Protección Civil de ambas ciudades, que vigilan el Paseo del Río y áreas adyacentes.
Mientras tanto, en el Shelby Park se retiraron contenedores, boyas circulares y cercas temporales para evitar mayores riesgos.
Las autoridades continúan monitoreando la situación y exhortan a la población a seguir las indicaciones de evacuación y a mantenerse informada a través de los canales oficiales.