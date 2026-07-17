Inundaciones en Texas dejan un muerto y activan alertas por crecida del Río Bravo

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Una fuerte tormenta en el sur de Texas ha causado la muerte de John Mark Steward en el condado de Kerr, ha obligado a evacuar a residentes de Maverick y ha llevado al estado a activar alerta roja por el caudal del Río Bravo, con cierre de los puentes internacionales de Piedras Negras‑Eagle Pass.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/07/2026 08:56 AM.
En Internacional y editada el 17/07/2026 09:35 AM.