Jaime Maussan asegura que Trump podría impulsar nuevas revelaciones sobre los ovnis

En una entrevista reciente en el podcast de Nayo Escobar, el investigador Jaime Maussan volvió a generar polémica al señalar que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría abrir una nueva etapa en la divulgación de información sobre objetos voladores no identificados (OVNI). Maussan explicó que el enorme interés de la sociedad en estos fenómenos ha llamado la atención del mandatario, lo que podría traducirse en mayores revelaciones oficiales.
Según Maussan, Trump está al tanto del “gran interés que tenían las personas en este tema”, citando que la primera emisión de videos desclasificados alcanzó mil millones de visualizaciones en 12 días, mientras que la segunda lo hizo en poco más de tres. El periodista sostuvo que la presión popular influye en las decisiones gubernamentales: “Se está dando cuenta de lo que a la gente le importa; y si a la gente le importa, a él le va a importar”.
El investigador confía en que la administración de Trump avanzará hacia una mayor apertura de archivos, aunque reconoce que, hasta la fecha, no existe confirmación oficial de que EE. UU. posea naves extraterrestres, cuerpos o evidencia de vida fuera de la Tierra. “Estamos en los albores del cambio más grande del estado de la humanidad”, afirmó Maussan.
Maussan también destacó el aumento de reportes de fenómenos ovni en zonas estratégicas como bases militares, aeropuertos y instalaciones nucleares, señalando que el fenómeno se ha intensificado de manera significativa en estos lugares.
Finalmente, el investigador admitió que aún se desconoce cómo reaccionará la humanidad ante una posible confirmación de vida extraterrestre: “No sabemos qué va a pasar y cómo vamos a reaccionar”.