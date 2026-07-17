Jaime Maussan asegura que Trump podría impulsar nuevas revelaciones sobre los ovnis

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El periodista especializado en fenómenos extraterrestres, Jaime Maussan, afirmó que el expresidente Donald Trump podría impulsar la divulgación de información sobre objetos voladores no identificados, citando el creciente interés público y la rapidez con que se difundieron los videos desclasificados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/07/2026 08:10 AM.
En Internacional y editada el 17/07/2026 08:27 AM.