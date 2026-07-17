Pedro Sánchez irá a final España-Argentina en NY y viajará a Argelia tras el partido mundialista

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El presidente de España, Pedro Sánchez, acompañará a la selección española a la final del Mundial contra Argentina en Nueva York el domingo. Tras el partido, viajará a Argelia el lunes para continuar su agenda institucional. La delegación oficial también incluye a la ministra de Deportes Milagros Tolón y a la familia real española.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/07/2026 01:54 PM.
En Internacional y editada el 17/07/2026 01:57 PM.