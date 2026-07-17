Pedro Sánchez irá a final España-Argentina en NY y viajará a Argelia tras el partido mundialista

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que asistirá a la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, que se disputará este domingo en el estadio MetLife de Nueva York. Lo acompañará la ministra de Deportes, Milagros Tolón, y, tras el pitazo final, el mandatario partirá hacia Argelia el lunes para cumplir con compromisos bilaterales.
La Casa de la Moncloa informó que, una vez concluido el encuentro, el presidente volará directamente a Argelia, donde continuará su agenda institucional al día siguiente, reforzando los lazos de cooperación entre ambos países.
La representación oficial de España en la final estará encabezada por el rey Felipe VI, la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, según anunció la Casa Real hace dos días, tras la victoria de la Roja sobre Francia en cuartos de final.
Esta presencia real no es fortuita. Durante el partido España‑Uruguay, jugado en Jalisco, el rey Felipe VI expresó su deseo de volver a ver al equipo en la última ronda, predicción que se ha cumplido. La familia real ya había asistido a la final del Mundial 2010 en Sudáfrica, cuando España se coronó campeona por primera vez.
En contraste, en 2010 ni el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero ni miembros del Ejecutivo viajaron a Johannesburgo, debido a la crisis económica que atravesaba el país. Pedro Sánchez, por su parte, ya había asistido a la final de la Eurocopa masculina 2024 en Berlín, donde España se proclamó campeona al vencer a Inglaterra.
La visita de Sánchez a la final subraya la importancia que el Gobierno otorga al deporte como vehículo de proyección internacional y de fortalecimiento de relaciones bilaterales, en este caso con Estados Unidos y Argelia.