Trump denuncia presunta injerencia extranjera en elecciones y exige reforzar el sistema electoral

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El expresidente Donald Trump afirmó que China, Rusia, Irán y el gobierno de Nicolás Maduro han intentado comprometer la integridad de las elecciones intermedias de EE. UU., y anunció la promoción de la ley Save America Act para reforzar la identificación de los votantes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/07/2026 08:47 AM.
En Internacional y editada el 17/07/2026 09:19 AM.