Trump denuncia presunta injerencia extranjera en elecciones y exige reforzar el sistema electoral

En un discurso televisado el 16 de julio, el expresidente Donald J. Trump alertó sobre supuestos intentos de agentes externos –entre ellos la inteligencia de China, Rusia, Irán y el régimen de Nicolás Maduro– de vulnerar la infraestructura electoral de Estados Unidos durante años. Según Trump, documentos desclasificados por su gobierno demostrarían que tanto las máquinas de votación como los sistemas de recuento de papeletas estuvieron comprometidos.
El mandatario destacó una supuesta “mayor filtración de datos electorales de la historia” atribuida a China, que habría adquirido ilícitamente el registro de 220 millones de votantes en 18 estados, incluyendo nombres, direcciones y números telefónicos. Asimismo, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) habría detectado un complot del gobierno venezolano para manipular digitalmente las elecciones de 2020.
En el marco de la investigación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se identificaron 278 mil personas no ciudadanas inscritas para votar. Trump sostuvo que la cifra real podría ser mayor, pues algunos demócratas habrían retenido archivos electorales. Con base en estos hallazgos, el expresidente impulsó la “Save America Act”, que propone que todo elector presente una identificación oficial, como el pasaporte, al momento de emitir su voto.
Trump subrayó que la divulgación de esta información busca “ganar la confianza del electorado” al corregir rápidamente las vulnerabilidades detectadas. Sin embargo, reiteró su acusación de que las elecciones organizadas por los estados son “corruptas”, especialmente en distritos demócratas, una narrativa que ya había utilizado tras su derrota en 2020.
El discurso se dio en un contexto electoral crítico: los comicios de medio término podrían cambiar la mayoría de la Cámara de Representantes y reducir la mayoría republicana en el Senado. Los sondeos indican que seis de cada diez estadounidenses están descontentos con la gestión de Trump, y su mensaje de “limpieza electoral” compite con preocupaciones económicas y la polémica guerra contra Irán.