Trump acusa a China de robar datos de 220 millones de votantes en presunta injerencia electoral

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El presidente Donald Trump, a través del Grupo de Trabajo para la Transparencia Gubernamental, reveló que la República Popular China sustrajo 220 millones de registros de votantes de 18 estados desde 2020, exponiendo nombres, domicilios, teléfonos y preferencias políticas, y acusó a administraciones anteriores de encubrir la magnitud del ataque.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/07/2026 08:56 AM.
En Internacional y editada el 17/07/2026 09:33 AM.