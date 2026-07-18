Mundial 2026: la polémica intervención de Donald Trump y su premio de la FIFA

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Durante la fase de sorteo del Mundial 2026, la FIFA entregó a Donald Trump un galardón por su supuesta contribución a la paz mundial, reavivando el debate sobre la mezcla de política y fútbol. El periodista Lucas Zalduendo recordó episodios históricos similares, desde Italia 1934 hasta Argentina 1978, y analizó el impacto de esta práctica en la credibilidad del organismo rector del deporte.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/07/2026 09:38 AM.
En Internacional y editada el 18/07/2026 09:43 AM.