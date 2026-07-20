Rey Carlos III nombra a Andy Burnham como nuevo Primer Ministro del Reino Unido

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El monarca británico, Carlos III, ha recibido a Andy Burnham en audiencia y le ha entregado el encargo de formar gobierno, poniendo fin a la espera tras la dimisión de Keir Starmer y marcando el séptimo cambio de primer ministro en el país desde 2016.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/07/2026 09:56 AM.
En Internacional y editada el 20/07/2026 10:25 AM.