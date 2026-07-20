Condenan a cadena perpetua a "El Mayo" Zambada en Estados Unidos

Ismael Zambada García, un fundador del Cártel de Sinaloa que eludió a las autoridades mexicanas y estadounidenses durante décadas antes de su captura clandestina, fue condenado a cadena perpetua el lunes.
Zambada García, mejor conocido como “El Mayo”, convirtió al Cártel de Sinaloa en una de las redes criminales más sofisticadas y violentas del hemisferio occidental. Al trabajar con Joaquín Guzmán Loera, también conocido como “el Chapo”, Zambada García usó un ejército de sicarios y una extensa corrupción política para proteger y expandir su negocio, traficando cocaína, heroína y otras drogas ilegales a Estados Unidos.
Zambada García, de 76 años, entró con cautela a la sala del tribunal el lunes por la mañana. Leyó una declaración preparada en español, hablando de manera vacilante mientras expresaba remordimiento y reflexionaba sobre su crianza, la cual describió como “un entorno de violencia”.
A las próximas generaciones les digo que elijan un camino distinto, dijo Zambada García.
A las próximas generaciones les digo que elijan un camino distinto, dijo Zambada García.
El juez que supervisa el caso, Brian M. Cogan del Tribunal Federal de Distrito en Brooklyn, dijo que usó poca discrecionalidad al sentenciar a Zambada García por “todas las cosas malas que ha hecho”, ya que enfrentaba una cadena perpetua obligatoria por ley. Cogan también ordenó decomisar 15 millardos de dólares a Zambada García, aunque es poco probable que el gobierno estadounidense recupere alguna vez esa cantidad.
Zambada García se declaró culpable en agosto pasado de una serie de cargos relacionados con el narcotráfico, sabiendo que sería condenado a cadena perpetua. Describió con calma cómo se involucró en el tráfico de drogas, sobornó a funcionarios mexicanos y ordenó a los soldados del cártel matar a sus rivales.
Los funcionarios estadounidenses han intensificado las investigaciones sobre los funcionarios mexicanos por la extensa corrupción que ha ayudado a los cárteles. La captura de Zambada García, quien llegó a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales federales, ofreció esperanza a los fiscales estadounidenses de que pudiera proporcionar información que debilitara aún más a los cárteles e identificara a los funcionarios del gobierno mexicano que fueron cómplices.
Pero Frank Perez, un abogado de Zambada García, dijo que su cliente no había cooperado con el gobierno “en un sentido tradicional”. Su cliente no proporcionó información sobre funcionarios mexicanos corruptos, miembros del Cártel de Sinaloa u otros cárteles, dijo Perez.
En comparación con Guzmán Loera, quien acaparó los titulares con entrevistas a celebridades y fugas de prisión, Zambada García vivió una vida tranquila en Sinaloa, México. Guzmán Loera, quien se fugó dos veces de prisión, fue declarado culpable en el mismo tribunal federal de Brooklyn en 2019 y posteriormente sentenciado a cadena perpetua.
El Mayo y El Chapo corrompieron a numerosos funcionarios en México, dijo Joseph Nocella Jr., el fiscal federal en Brooklyn, en una conferencia de prensa realizada después de la audiencia. Y cuando la corrupción no funcionaba, usaban una violencia espantosa.
El Mayo y El Chapo corrompieron a numerosos funcionarios en México, dijo Joseph Nocella Jr., el fiscal federal en Brooklyn, en una conferencia de prensa realizada después de la audiencia. Y cuando la corrupción no funcionaba, usaban una violencia espantosa.
Al final, una traición de uno de sus aliados más cercanos puso fin al reinado de Zambada García.
La primera vez que fue arrestado por algún gobierno fue en Estados Unidos en julio de 2024, después de que Joaquín Guzmán López, el hijo de Guzmán Loera, lo engañara para subir a una avioneta con engaños.
En lugar de viajar al norte de México, a donde Zambada García pensaba que iba para ver bienes raíces, el avión Beechcraft King Air voló sobre la frontera y aterrizó en un pequeño aeropuerto en las afueras de El Paso, donde fue arrestado por agentes federales.
El lunes, Perez describió que su cliente había llegado a Estados Unidos bajo “circunstancias cuestionables”.
El secuestro desató una violencia generalizada en Sinaloa y paralizó la economía del estado. Estallaron combates entre facciones rivales del cártel: los miembros leales a Zambada García, conocidos como Los Mayos, y los que apoyan a los hijos de Guzmán Loera, conocidos como Los Chapitos.
También tensó las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México, cuyos funcionarios han presionado durante años a Estados Unidos para obtener más detalles sobre la captura encubierta de Zambada García. Y el fallo del lunes se produjo en medio de nuevas tensiones en torno a la operación.
Los funcionarios estadounidenses han sostenido que no tenían conocimiento del plan para capturar a Zambada García, y que los agentes estadounidenses no estuvieron involucrados. Pero este mes, la fiscalía general de México anunció que estaba investigando si el gobierno estadounidense había mentido sobre su papel en su captura.
La fiscalía estaba investigando un informe del sitio de noticias en línea Pie de Nota que sugería que el Buró Federal de Investigaciones estuvo involucrado en la captura del Mayo en México. En una conferencia de prensa el 9 de julio, Ernestina Godoy Ramos, la fiscala general de México, dijo que si la “información reciente” sobre la captura de Zambada García fuera cierta, constituiría “una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional”.
Le comunicamos al gobierno mexicano que no era nuestro avión, ni nuestro piloto ni nuestra operación, escribió en X este mes Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México en el momento del arresto de Zambada García.
Le comunicamos al gobierno mexicano que no era nuestro avión, ni nuestro piloto ni nuestra operación, escribió en X este mes Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México en el momento del arresto de Zambada García.
En diciembre pasado, el hijo de Guzmán Loera, Guzmán López, dijo que esperaba clemencia al declararse culpable en el Tribunal Federal de Distrito en Chicago, debido al papel que desempeñó en la captura de Zambada García. Pero eso no le valdrá a Guzmán López una sentencia favorable.
Estados Unidos dejó perfectamente claro que no toleramos el secuestro, dijo Nocella.
Estados Unidos dejó perfectamente claro que no toleramos el secuestro, dijo Nocella.