Condenan a cadena perpetua a "El Mayo" Zambada en Estados Unidos

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La condena cierra una de las investigaciones más relevantes contra el crimen organizado y mantiene abiertas las controversias sobre su captura en 2024

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/07/2026 03:38 PM.
En Internacional y editada el 20/07/2026 03:44 PM.