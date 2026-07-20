Director de la DEA advierte: la sentencia a ‘El Mayo’ envía un mensaje a los cárteles

El director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, anunció que la sentencia de cadena perpetua impuesta hoy por el juez federal Brian M. Cogan a Ismael Zambada García, conocido como “El Mayo”, representa una respuesta contundente a sus crímenes de tráfico de cocaína y fentanilo en Estados Unidos.
Durante la rueda de prensa, el fiscal federal Joseph Nocella, Jr., y el asistente del fiscal general Duva acompañaron al director de la DEA para subrayar que el Cártel de Sinaloa ha sido designado como organización terrorista por su capacidad de mover precursores químicos, operar laboratorios clandestinos e inundar el mercado estadounidense con fentanilo, calificado por Cole como “un arma de destrucción masiva”.
Cole acusó al cártel de emplear sobornos, influencias e intimidación para evadir la justicia tanto en México como más allá de sus fronteras, y advirtió que la condena de hoy no es el final del proceso, sino el comienzo de una campaña sostenida contra los líderes del Cártel de Sinaloa y cualquier grupo criminal que amenace al pueblo estadounidense.
El mensaje quedó claro: la DEA continuará persiguiendo a los cabecillas del narcotráfico y a las organizaciones terroristas extranjeras, reforzando la cooperación bilateral con México para desarticular las redes de tráfico de drogas y sus estructuras de poder.