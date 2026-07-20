Director de la DEA advierte: la sentencia a ‘El Mayo’ envía un mensaje a los cárteles

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El director de la DEA, Terry Cole, declaró que la condena a cadena perpetua de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, es solo el inicio de una ofensiva contra el Cártel de Sinaloa y cualquier organización criminal que amenace a EE. UU.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/07/2026 10:36 AM.
En Internacional y editada el 20/07/2026 10:40 AM.