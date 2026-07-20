Muere un adolescente tras colapsar una fuente durante festejos por el Mundial en España

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En la madrugada del lunes, la celebración del segundo título mundial de la selección española se tornó tragedia en Ciudad Rodrigo (Salamanca) cuando la parte superior de la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo se desprendió, provocando la muerte de un menor de 13 años y dejando dos heridos de consideración.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/07/2026 01:11 PM.
En Internacional y editada el 20/07/2026 01:27 PM.