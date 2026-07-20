Muere un adolescente tras colapsar una fuente durante festejos por el Mundial en España

La alegría de cientos de vecinos que se congregaron en el centro histórico para festejar el triunfo de la selección española en el Mundial se vio truncada por un accidente fatal. Según los servicios de emergencia regionales, poco después de la medianoche la parte superior de la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo se desprendió y cayó sobre la multitud que se encontraba bajo el monumento.
El colapso dejó como saldo la muerte de un adolescente de 13 años, identificado por las autoridades como residente de la localidad, y dos personas más con lesiones de consideración que fueron atendidas en el lugar y trasladadas a hospitales cercanos. Los datos de gravedad y la identidad de los heridos se mantienen bajo reserva médica.
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo emitió un comunicado expresando su profundo pesar y ofreciendo apoyo a la familia del menor. Las autoridades resaltaron el impacto emocional que ha generado este suceso en la comunidad, señalando que un evento destinado a la celebración se transformó en una tragedia.
Las causas del desprendimiento están bajo investigación por parte de los cuerpos de seguridad y los técnicos municipales. Mientras tanto, la zona ha sido acordonada y se ha solicitado a la población evitar el acceso al área mientras se realizan los trabajos de inspección y reparación.
El incidente ha sido reportado por Reuters y se espera que las investigaciones arrojen más detalles sobre los factores que provocaron el colapso de la estructura.