Trump impone arancel del 50 % a la mayoría de productos canadienses

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El presidente de Estados Unidos anunció aranceles del 50 % a la mayor parte de las importaciones de Canadá, alegando discriminación contra automóviles, alcohol y lácteos estadounidenses, lo que podría encender una nueva ola de inflación y tensar las relaciones bilaterales.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/07/2026 03:29 PM.
En Internacional y editada el 20/07/2026 03:36 PM.