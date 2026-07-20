Trump promete venganza contra Irán tras muerte de soldados estadounidenses

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, amenazó a Irán con “hacerle pagar” por la muerte de tres militares estadounidenses en Jordania e Irak. La orden fue transmitida a los máximos mandos del Pentágono, mientras la escalada bélica supera las 17 bajas estadounidenses desde el inicio de la ofensiva del 28 de febrero.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/07/2026 01:11 PM.
En Internacional y editada el 20/07/2026 01:23 PM.