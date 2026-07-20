X bloquea cuenta del consulado británico en Jerusalén tras críticas a Israel

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La red social X suspendió la cuenta del Consulado del Reino Unido en Jerusalén después de que publicara una declaración conjunta que denunciaba la política de detención administrativa de Israel contra palestinos. Otras misiones diplomáticas que firmaron el mismo comunicado permanecieron activas, lo que genera cuestionamientos sobre la aplicación de las normas de la plataforma.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/07/2026 09:56 AM.
En Internacional y editada el 20/07/2026 10:41 AM.