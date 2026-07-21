Exceso de muertes en Francia durante la ola de calor de junio 2026

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Una ola de calor sin precedentes alcanzó 43,8 °C en Francia a finales de junio de 2026, provocando al menos 2 025 muertes en exceso y saturando la infraestructura funeraria y sanitaria, especialmente en París y la región Centre‑Val de Loire.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/07/2026 09:11 AM.
En Internacional y editada el 21/07/2026 11:13 AM.