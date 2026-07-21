Francia aprueba ley que prohíbe redes sociales a menores de 15 años

El Parlamento de Francia dio el visto bueno definitivo a la ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años, convirtiendo al país en el primer Estado europeo en establecer una restricción general de este tipo.
El texto fue aprobado por el Senado con 243 votos a favor y dos en contra, y ratificado horas después por la Asamblea Nacional con 279 votos a favor y 81 en contra, culminando varios meses de tramitación legislativa.
Según la norma, los menores de 15 años no podrán crear ni usar cuentas en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok o similares. No se especifica un método único de verificación de edad; corresponde a cada plataforma implementar sus propios mecanismos de control.
Quedan excluidos de la prohibición los portales de enciclopedias en línea (por ejemplo, Wikipedia), las plataformas de desarrollo y distribución de software libre y los proyectos educativos de código abierto.
La ley también amplía la prohibición del uso de teléfonos móviles a los institutos, medida que hasta ahora solo se aplicaba a escuelas primarias y secundarias, aunque los centros podrán establecer excepciones en sus reglamentos internos.
El Gobierno prevé que la prohibición entre en vigor el 1 de septiembre de 2024 para las nuevas cuentas creadas en las plataformas afectadas. Las cuentas ya existentes estarán sujetas a la medida después de un periodo transitorio de cuatro meses, a partir del 1 de enero de 2027.
El presidente de la República agradeció el respaldo parlamentario y señaló que ahora corresponde al Consejo Constitucional pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley antes de su aplicación.
La ministra delegada de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, declaró que Francia es pionera en Europa al fijar la mayoría digital en 15 años y anunció que una coalición de quince países europeos, entre ellos España, estudia adoptar regulaciones similares.
Australia fue el primer país del mundo en aprobar una restricción comparable, aunque para menores de 16 años.