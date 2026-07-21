Francia aprueba ley que prohíbe redes sociales a menores de 15 años

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El Parlamento francés aprobó definitivamente la norma que impide el acceso a plataformas sociales a menores de 15 años, convirtiendo a Francia en el primer país europeo con esta restricción; la medida entrará en vigor el 1 de septiembre para nuevas cuentas y se aplicará a cuentas existentes a partir de enero de 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/07/2026 01:12 PM.
En Internacional y editada el 21/07/2026 01:33 PM.