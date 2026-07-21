Hombre de 60 años apuñala a turistas estadounidenses cerca del Museo de la Acrópolis en Atenas

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Un ciudadano griego de 60 años atacó con un cuchillo a una pareja greco‑estadounidense frente al Museo de la Acrópolis, hiriendo gravemente al hombre y levemente a la mujer. El agresor fue detenido y las víctimas trasladadas a un centro médico; la zona permaneció abierta al público.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/07/2026 10:44 AM.
En Internacional y editada el 21/07/2026 10:58 AM.