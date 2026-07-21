Hombre de 60 años apuñala a turistas estadounidenses cerca del Museo de la Acrópolis en Atenas

Un hombre de 60 años apuñaló a una pareja de turistas estadounidenses en una calle peatonal cercana a la entrada del Museo de la Acrópolis, alrededor de las 08:00 hora local, informó la emisora pública ERT y la Policía griega.
La víctima femenina, de 48 años, resultó con heridas leves en el brazo, mientras que el hombre, de 53 años, sufrió una lesión grave en la pierna. Ambos fueron atendidos por una ambulancia y trasladados a una clínica de la capital.
El agresor, detenido en el lugar, será presentado ante un fiscal para ser acusado formalmente. Según fuentes locales, el atacante mostraba problemas psicológicos y había sido arrestado previamente por agresiones a transeúntes; sin embargo, la autoridad no ha revelado su identidad completa, en cumplimiento de la legislación griega.
Las autoridades descartaron cualquier vínculo terrorista y señalaron que el motivo del ataque aún no está claro. Un ciudadano alertó a la policía después de observar al hombre amenazando indiscriminadamente a los peatones con un cuchillo.
El incidente no provocó el cierre del sitio arqueológico ni del museo; ambas instalaciones continuaron operando con normalidad, manteniendo el flujo de visitantes que llegan a la Acrópolis, la principal atracción turística de Grecia.
Los ataques violentos en la vía pública son poco frecuentes en el país. En abril, un hombre de 89 años abrió fuego con una escopeta en una oficina de seguridad social y un tribunal en el centro de Atenas, hiriendo a al menos cuatro personas, lo que subraya la rareza de este tipo de hechos en la capital helénica.