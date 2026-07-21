Juez bloquea intento de Trump de retirar permisos de trabajo a migrantes con TPS

Un juez federal de distrito, Nathaniel Gorton, dictó una medida cautelar que mantiene vigentes los permisos de trabajo de decenas de miles de migrantes bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) y de solicitantes de asilo, a fin de evitar que el gobierno de Donald Trump les prive de su derecho a laborar mientras se resuelve la constitucionalidad de la normativa aprobada por el Congreso en 2025.
La orden, que permanecerá en vigor hasta que el propio Gorton emita una decisión definitiva, responde a la demanda interpuesta por una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y sindicatos, encabezada por el grupo jurídico Democracy Forward. Los demandantes alegan que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aplicó de forma retroactiva y sin la debida notificación pública las nuevas restricciones que limitan la autorización de empleo para titulares de TPS provenientes de El Salvador, Sudán y Ucrania.
La legislación fiscal y de gasto público de la administración Trump, aprobada en julio de 2025, introdujo por primera vez tasas para la solicitud de asilo y redujo la vigencia de los permisos de trabajo bajo TPS. Según los críticos, la medida vulnera la Ley de Procedimiento Administrativo al no haber permitido la participación del público antes de su implementación.
Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, declaró que la resolución de Gorton garantiza que “miles de familias no perderán sus medios de subsistencia mientras los tribunales evalúan la legalidad de las políticas del gobierno”.
El gobierno de Trump, que ha buscado terminar el TPS para más de una docena de países, prorrogó recientemente la protección para El Salvador (hasta el 9 de septiembre), Sudán y Ucrania (hasta el 19 de octubre). Sin embargo, la medida cautelar impide que el USCIS suspenda los permisos de trabajo ni que imponga sanciones a quienes no paguen la nueva tasa, aunque no se dictó una prohibición al cobro de la misma.
El juez Gorton indicó que emitirá su decisión final antes del 5 de agosto. Mientras tanto, el USCIS no respondió a la solicitud de comentarios.