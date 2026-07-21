Juez bloquea intento de Trump de retirar permisos de trabajo a migrantes con TPS

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El juez Nathaniel Gorton, de Boston, emitió una orden provisional que impide al gobierno de Donald Trump revocar los permisos de empleo de miles de solicitantes de asilo y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) mientras se decide la legalidad de la política aprobada en 2025.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/07/2026 01:52 PM.
En Internacional y editada el 21/07/2026 02:04 PM.