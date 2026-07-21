Muertes de mexicanos a manos del ICE: nuevos testimonios y el informe de la ACLU

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Un operativo del ICE en Houston dejó a Lorenzo Salgado Araujo muerto; el DHS admitió que no era el objetivo. El gobierno mexicano registra 17 fallecidos vinculados al ICE desde 2017 y la ACLU documenta un patrón de violencia y negligencia contra migrantes, incluyendo varios casos de mexicanos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/07/2026 08:58 AM.
En Internacional y editada el 21/07/2026 07:10 AM.