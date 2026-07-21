Petro anunciará pruebas de presunto fraude electoral y cuestionará triunfo de De la Espriella

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El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, revelará esta noche la demanda y los supuestos 70 mil testigos digitales que, según él, demuestran un fraude en las elecciones del 21 de junio, rechazando el resultado oficial que declara vencedor a Abelardo de la Espriella.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/07/2026 12:05 PM.
En Internacional y editada el 21/07/2026 06:59 AM.