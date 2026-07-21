Petro anunciará pruebas de presunto fraude electoral y cuestionará triunfo de De la Espriella

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que esta noche hará pública la demanda que presentó ante la justicia por el presunto fraude electoral ocurrido el 21 de junio. Petro afirmó contar con pruebas aportadas por "70 mil testigos digitales" y que la acción judicial será difundida en sus redes sociales junto a videos explicativos.
En su comunicado, Petro desestimó el resultado oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró ganador al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella por un margen de 251,854 votos sobre el oficialista Iván Cepeda. Petro sostuvo que "el pueblo de Colombia eligió como presidente a Iván Cepeda" y acusó a la Registraduría Nacional de haber manipulado el proceso.
El mandatario también señaló que los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista, propietarios de la empresa Thomas Greg & Sons, vinculada a controversias por el contrato de fabricación de pasaportes, "deben ir a la cárcel" por su presunta participación en el fraude.
Petro acusó a De la Espriella de haber sido electo con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio, argumentando que el futuro gobierno se ubicaría "en Miami y Washington", lo que describió como una pérdida de soberanía nacional.
Las autoridades electorales y las misiones internacionales de observación, sin embargo, confirmaron la validez del escrutinio definitivo y no reportaron irregularidades sistemáticas que comprometan el resultado.