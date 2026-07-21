Plan Marina mantiene despliegue en La Guaira tras los sismos de junio

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Seis marinos mexicanos continúan operando cuatro plantas potabilizadoras en la zona cero de La Guaira, Venezuela, para proveer agua y alimentos a la población afectada por los sismos de 24 de junio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/07/2026 01:52 PM.
En Internacional y editada el 21/07/2026 02:01 PM.